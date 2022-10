Billie Eilish e Jesse Rutherford dei The Neighbourhood: coppia allo scoperto

I due cantanti sono stati beccati fuori da un ristorante indiano mentre si baciavano e le foto sono state pubblicate da “Page Six”

Billie Eilish e Jesse Rutherford stanno insieme? Parrebbe proprio di sì. Almeno dalle foto che “Page Six” ha pubblicato e in cui si vede la Eilish uscire da un ristorante insieme al cantante dei The Neighbourhood e scambiarsi poi un bacio. I due sono amici da parecchi anni e sui social in realtà era già un po’ di tempo che la gente teneva d’occhio la loro relazione che sembrava essersi fatta sempre più stretta. Ora queste foto sembrerebbe sancire l’amore.

Billie Eilish è sempre stata molto gelosa della propria vita privata, tenendo ben celate le proprie relazioni che pur ci sono state (e spesso sono state fonte di ispirazione per le sue canzoni). Ma ora la ragazzina prodigio di qualche anno fa è cresciuta e probabilmente si preoccupa meno di “proteggere” i suoi amori. Così i fotografi l’hanno beccata a Studio City, in California, insieme a Jesse Rutherford. Prima mentre cenavano in un ristorante indiano e poi usciti dal locale dove è scoccato il bacio.

Le prime voci su una possibile frequentazione che andasse oltre l’amicizia che lega i due da qualche anno hanno iniziato a circolare venerdì scorso, quando la coppia era stata avvistata alle Halloween Horror Nights degli Universal Studios a Los Angeles. In quell’occasione erano stati ripresi mentre si tenevano per mano e il video poi aveva iniziato a circolare su TikTok.

“Page Six” ha pubblicato un post sulla vicenda anche su Instagram e a molti la cosa non è piaciuta. Diversi commenti infatti hanno sottolineato la differenza di età (11 anni) che separa la ventenne Billie dal più maturo cantante del gruppo indie. Ma i lettori e i follower del magazine non sono certo i fan della Eilish: con i fan ha un rapporto speciale e loro hanno sempre ricambiato mostrandosi molto rispettosi ed empatici riguardo la sua vita sentimentale. In passato lei sarebbe stata legata al rapper Brandon “Q” Adams e all’attore Matthew Tyler Vorce, mentre Rutherford ha frequentato la modella Devon Lee Carlson dal 2015 al 2021.