Sandra Milo e la storia d’amore con Fellini, tutti i retroscena svelati a “Ti sento” «Lui a un certo punto mi ha scelto»

Sandra Milo, ospite a «Ti sento» di Pierluigi Diaco si è raccontata come mai prima d’ora. L’attrice, nel salotto radiofonico di Rai2, ripercorre il passato e torna a parlare di quella travolgente storia d’amore e passione durata 17 anni con Federico Fellini.

Diaco pone la domanda scomoda: «Tu sei stata l’amante di Fellini e non la compagna della vita a un certo punto. Perché secondo te Fellini non ha scelto?». Sandra Milo stupisce tutti e risponde: «No no, lui a un certo punto mi ha scelto».

Sandra Milo racconta uno dei gossip italiani più celebri di sempre. L’attrice fu l’amante del regista Federico Fellini, ma il dettaglio rivelato stupisce tutti. «All’inizio io ero pazza di lui e l’amavo solo io. A lui piacevo molto, questo sì, ma non mi amava. Sono sempre stata io ad essere pazza di lui. Poi a un certo punto, anche lui si è accorto di amarmi e, dopo 17 anni, mi ha detto di aver capito che ero io la donna della sua vita. Era con me che avrebbe voluto finire i suoi giorni».

A distanza di anni, ancora oggi, Sandra Milo si commuove a parlarne e svela la sua decisione dopo la proposta d’amore di Fellini: «Avrei dato una mano per ricevere quella proposta. E invece ho detto di no. Perché ho avuto paura».

