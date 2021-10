L’Italia scala la classifica: quarto posto nel ranking della Fifa

Azzurri solamente dietro a Belgio, Brasile e Francia, vincitrice della Nations League

L’Italia di Roberto Mancini scala la classifica e sale al 4° posto nel ranking della FIFA. Grazie al terzo posto nella Nations League, gli Azzurri scavalcano l’Inghilterra a quota 1750.52 punti. Al comando c’è sempre il Belgio, battuto proprio dall’Italia nella finale di consolazione, con 1832.33. Secondo si conferma il Brasile con 1820.36 punti (a soli 12 punti dalla vetta), seguito dalla Francia vincitrice della Nations League con 1770.24 punti. Solo nel mese di ottobre sono state giocate un totale di 160 partite internazionali, il cui impatto può essere visto nella classifica mondiale FIFA/Coca-Cola pubblicata il 21 ottobre. Tra le primi cinque, solo Bleus e Azzurri hanno migliorato le loro posizioni.

L’Inghilterra perde due posizioni, ora quinta davanti all’Argentina di Leo Messi. Poco più in basso, da segnalare anche il progresso della Spagna (7/a, +1) a scapito del Portogallo (8°, -1), così come quello della Germania (12/a, +2), che scavalca gli USA (13, -). I tedeschi sono stati la prima nazionale a qualificarsi per i Mondiali del 2022 in Qatar. L’Uruguay (15°, -3) è la squadra che ha perso piu’ posizioni nella Top 20, tre.

Per quanto riguarda i progressi principali, da segnalare il Marocco (29°, +4), Russia (33/a, +4), Egitto (44°, +4), Arabia Saudita (49/a, +7) e Sudafrica (66°, +7). Tutti hanno fatto passi da gigante grazie alle due vittorie di questo mese nelle qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. Questa la top ten del ranking FIFA aggiornato al 21 ottobre: 1. Belgio 1832.33; 2. Brasile 1820.36; 3. Francia 1779.24; 4. Italia 1750.52; 5. Inghilterra 1750.16; 6. Argentina 1738.79; 7. Spagna 1687.66; 8. Portogallo 1681.73; 9. Messico 1672.92; 10. Danimarca 1668.98.

Sportmediaset.it