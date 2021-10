L’attrice premio Oscar vive lunghi periodi dell’anno nella masseria salentina con il marito

L’attrice britannica Helen Mirren sarà ambasciatrice dell’Università del Salento.

L’ateneo leccese intende perseguire un duplice risultato: segnalare personalità attive nell’impresa, nella ricerca e nella cultura che hanno fatto dell’eccellenza, dell’innovatività e dell’internazionalizzazione le chiavi del loro impegno quotidiano, e favorire la conoscenza dell’Università del Salento e delle sue iniziative presso istituzioni, enti e organizzazioni interessati a forme di collaborazione e contatto. La cerimonia di conferimento dell’incarico di ambasciatrice è in programma oggi.

Da diversi anni Helen Mirren trascorre lunghi e frequenti periodi di riposo, insieme al marito, il regista americano Taylor Hackford, nella masseria del XVI secolo che ha acquistato nelle campagne di Tiggiano (Lecce). Quest’estate aveva girato nella sua masseria il video ‘Vacinada’ con Checco Zalone.

La nomina dell’attrice avviene su proposta del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, che ha inteso rimarcare così lo stretto legame dell’artista con il Salento, del quale con impegno e in più occasioni ha difeso e promosso il patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico.

Alla cerimonia prenderanno parte il rettore Fabio Pollice, il delegato alla Comunicazione, Stefano Cristante, e il direttore del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo, Mariano Longo.

Di origine britannica, Helen Mirren si è formata come interprete shakespeariana ottenendo importanti successi sulle scene teatrali inglesi e americane. Nel cinema ha ricoperto ruoli importanti in numerosi film diretti da grandi registi, ottenendo tra gli altri un premio Oscar (per la parte di Elisabetta II in “The Queen” di Stephen Frears), tre Golden Globe, quattro premi Bafta, cinque Screen Actors Guild Awards, quattro Emmy Awards.

Agi.it