Ed Sheeran a Che Tempo Che Fa

Domenica 24 ottobre su Rai3, dalle ore 20.00. La popstar live da Fabio Fazio con “Bad Habits” e “Shivers” per presentare in anteprima italiana il suo nuovo album “=”

La popstar Ed Sheeran ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 24 ottobre suRai3.Il cantautore, vincitore di 4 Grammy, 6 BRIT Awards e 7 Billboard Awards, presenterà in anteprima italiana l’attesissimo nuovo album, “=”, in uscita il 29 ottobre, esibendosi live con i due primi estratti, “Bad Habits”, doppio disco di Platino in Italia e in vetta alla classifica inglese per 11 settimane consecutive, e “Shivers”, n.1 in UK e già nella top 10 dell’airplay nel nostro Paese.Inserito nel 2015 dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo, Ed Sheeran ha finora venduto oltre 45 milioni di album e 150 milioni di singoli, firmando hit globali come “The A Team”, “Lego House”, “Sing”, Thinking Out Loud”, “Shape of You”, “Perfect”, per un totale di 25 miliardi di visualizzazioni. Nel 2015 ha fatto storia per essere stato il primo a esibirsi da solo, senza band, in 3 concerti sold out allo stadio di Wembley, mentre nel 2019 ha segnato un altro record per il tour più visto di tutti i tempi, il “Divide Tour”, durato due anni. Nel 2017 è stato insignito Membro Dell’Ordine Dell’Impero Britannico dalla Regina per i suoi servizi alla musica e il suo impegno nelle attività di beneficenza.