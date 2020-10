Raoul Bova (ma è magrissimo!) e Rocio Munoz Morales fanno innamorare la Festa del cinema di Roma

L’attore appare decisamente in forma. Qualcuno dice pure troppo… Ed è lui stesso a raccontare che ha detto basta dopo essere ingrassato 20 chili

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sfilano in coppia sul red carpet della Festa del cinema di Roma. Perché sono tornati a recitare in coppia! E se i baci e l’amore non mancano (al punto da oscurare, o quasi, tutti gli altri personaggi sul tappeto rosso), molti notano che Raoul Bova è davvero magrissimo: qualcuno sussurra che non ha per niente un bell’aspetto…

ERA INGRASSATO 20 CHILI… – Il fatto è che Raoul Bova era ingrassato ben 20 chili. E lui stesso svela il motivo della perdita di equilibrio: “Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo (tra gennaio 2018 e novembre 2019, ndr). Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili… (e ci si era messa anche la brutta storia dell’evasione fiscale, ndr. Ora invece mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”. Anche se, in effetti… forse ora è anche fin troppo magro.





Oggi.it