Rai2, stasera torna “Restart”

Nuovo appuntamento, in seconda serata su Rai2, con Restart-L’Italia ricomincia da te, il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo, scritto da Annalisa Bruchi con Alessandro Sortino. Tanti i temi in scaletta: l’emergenza sanitaria, i provvedimenti varati dal Governo, l’attesa per il vaccino, l’efficacia dei tamponi. E ancora: il lavoro, la sicurezza dei trasporti, la paura di un nuovo lockdown. Con Annalisa Bruchi ne parleranno Alessia Morani, Sottosegretario allo Sviluppo economico, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano e Flavio Cattaneo, vice presidente esecutivo di Italo. Tra gli ospiti di Restart anche Sergio Dompè, Presidente e Ad Dompè, il fisico del Cnr Valerio Rossi Albertini, il vicesindaco di Azzano, Francesco Persico, Michele Mirabella, il Professor Carlo D’Ippoliti, docente di Economia a La Sapienza e l’imprenditrice Paola Diana, collegata da Londra. Intervista esclusiva a Monsignor Nunzio Galantino, Presidente Apsa-Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolico, sulla riforma economico finanziaria del Vaticano dopo la vicenda legata al cardinale Giovanni Becciu.