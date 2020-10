Italia 1, stasera nuovo appuntamento con “Le Iene”

Stasera, in prima serata su Italia 1, è fissato l’appuntamento con “Le Iene”. Al timone del programma Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Tra gli argomenti della puntata:

– Silvio Schembri parla con il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio del caso dei pescatori in ostaggio dei Libici: 18 marinai di Mazara del Vallo (Trapani) sequestrati il primo settembre 2020, ormai 50 giorni fa, nel Golfo della Sirte dalla marineria del Generale Haftar, l’autorità militare che controlla una parte della Libia.

– Servizio di Giulio Golia sul funzionamento dell’app Immuni.

– Servizio di Alessandro di Sarno e Vincenzo Mauro sull’aggressione subita da parte dei Casamonica

Il giovedì, sempre in prima serata, si alternano alla conduzione il trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e quello femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Inchieste, servizi di cronaca e attualità, divertenti scherzi e interviste sono affidati, come sempre, agli inviati del programma: Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.