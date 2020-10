GFVip, Tommaso Zorzi su Oppini: “Lo vedo ambiguo, vorrei distrarmi con un nuovo concorrente”

È un rapporto altalenante quello tra Tommaso e Francesco Oppini nella casa del GFVip. I due hanno stretto una profonda amicizia, ma l’influencer fatica a comprendere alcuni comportamenti da parte di Francesco. Per scherzo, gli aveva confessato di provare dei sentimenti per lui: Oppini aveva reagito male lanciando per aria una sedia. Poi la pace e le lacrime in giardino sulle note de ‘Il mondo’. Zorzi confessa: “Non sto vivendo dei bei momenti”, e spera in un nuovo ingresso per distrarsi dai malumori: “Ho bisogno di cambiare focus”.

Nella casa del GFVip, Tommaso Zorzi ha stretto un legame di amicizia molto profondo con Francesco Oppini. Negli ultimi giorni però, l’influencer fatica a comprendere i comportamenti del conduttore. Oppini aveva reagito molto male ad uno scherzo di Tommaso, che per gioco gli aveva dichiarato di essere innamorato di lui dopo il loro bacio goliardico. Risolti i fraintendimenti, i due si sono riavvicinati e, durante una serata in giardino, si sono commossi ascoltando Il mondo di Jimmy Fontana. Uno sulla spalla dell’altro, entrambi in lacrime, hanno condiviso un tenero momento di commozione.

Dopo la serata in giardino, Tommaso si è sfogato con Maria Teresa e Stefania Orlando. Non gli sono chiari alcuni comportamenti da parte di Francesco: “È tutto molto strano…”. Maria Teresa non coglie il problema: “Non so cosa stai capendo tu”, le ha detto Tommaso. “Fate entrare per cortesia”, ha detto invece Stefania, che aveva assistito al loro pianto in giardino. Si riferisce al desiderio di Zorzi di veder entrare un nuovo concorrente nella casa, come distrazione dai suoi pensieri e dal suo malumore. Lo ha ribadito lui stesso: “Non sono molto sereno. Lo vedo un po’ ambiguo, vero?”, ha detto di Oppini. “Per questo sto così. Grande Fratello ti prego non sto vivendo bei momenti, fammi distogliere l’attenzione, fate entrare qualcuno. Dovete fare come i cani, dovete darmi un altro osso. Mi avete nascosto il fischietto, adesso mi date la palla per cortesia?”. E ancora: “Alfonso ha detto che non mi deluderà. Io ho davvero bisogno di cambiare focus”.

Dopo uno screzio tra i due, Tommaso aveva deciso di fare uno scherzo a Francesco, fingendo di essere innamorato di lui. Una confessione che il conduttore non ha preso di buon grado. Prima è rimasto attonito poi, non appena gli hanno rivelato che si trattava solo di un gioco, ha reagito in maniera inaspettata. Arrabbiato a tal punto da lanciare una sedia per aria. Alla fine, in puntata, i due si sono chiariti e Oppini ha ammesso: “Ho avuto imbarazzo, perché non era il caso di dirlo in quella situazione”, mettendo un punto alla tensione, “Mi sono adirato per l’ennesima allusione alla mia fidanzata da casa”.

Giulia Turco, Tv.fanpage.it