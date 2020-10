Ascolti Tv 20 ottobre 2020, Temptation Island chiude con i fuochi d’artificio. Serata boom per Tg2 Post

Ascolti Tv martedì 20 ottobre 2020. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.06 – l’ultima puntata di Temptation Island 8 è stata seguita da una media di 3.504.000 spettatori pari al 21% di share. Su Rai1 la fiction in replica Imma Tataranni Sostituto Procuratore 3.589.000 e 16,2% di share. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Un’Ora Sola Vi Vorrei con Enrico Brignano 1.552.000 e 6,2%.

I talk: su La7 diMartedì 1.287.000 (5,9%), su Rai3 Carta Bianca 1.190.000 (5,6%), su Rete4 Fuori dal Coro 846.000 (4,6%). Su Italia 1 Kickboxer: Retaliation 1.078.000 (4,7%). Lazio-Borussia D. di Champions 664.000 abbonati (2,6%). Sommando anche la Diretta Gol si arriva a 1.146.000 (4,5%). Sul Nove Man on Fire Il fuoco della vendetta 409.000 (2%). Su Tv8 Elysium 300.000 (1,3%).

Nella fascia Access testa a testa tra Amadeus e Striscia: su Rai1 Soliti Ignoti 4.571.000 (17,1%), su Canale 5 Striscia la Notizia 4.538.000 (16,9%). Su La7 Otto e Mezzo 2.155.000 (8,1%).

Su Rai2 Tg2 Post 1.430.000 (5,3%) supera Rete4 con Stasera Italia 1.288.000 (4,9%) nella prima parte e 1.187.000 (4,4%) nella seconda. Su Rai3 Tutto su Mia Madre 1.132.000 (4,4%) e Un Posto al Sole 1.692.000 (6,3%). Su Italia1 CSI 1.054.000 (4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 617.000 (2,3%). Su Tv8 Guess My Age 526.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.176.000 (19,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.678.000 (18,2%). La Juventus in Champions su Sky 1.281.000 abbonati pari al 5,8% di share. Mentre si sommano pure le partite di Diretta Champions in parallelo si arriva a 1.394.000 (6,3%).





Leggo.it