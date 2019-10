Virginia Raffaele ancora single: “Non è semplice, soprattutto se fai lo stesso lavoro”

Virginia Raffaele confida di essere ancora single e ammette che trovare un uomo che le stia accanto, soprattutto se fa il suo stesso lavoro, è un’impresa ardua

Donna di spettacolo tra le più apprezzate del panorama italiano, Virginia Raffaele ama profondamente il suo lavoro e, forse proprio per questo motivo, non è riuscita ancora ad incontrare l’uomo giusto.

Legata per cinque anni al collega Ubaldo Pantani, la Raffaele aveva confessato l’interruzione di questo rapporto ammettendo di sentire fortemente la mancanza della figlia del suo ex. “Ho avuto vicino per cinque anni la figlia del mio ex compagno e oggi mi manca un pezzo – aveva rivelato in una intervista a Vanity Fair – . La solitudine pesa, ma ci sono periodi che non ce n’è per niente e nessuno”.

Ad oggi, però, sembra che la comica e attrice non abbia ancora trovato il tempo per dedicarsi ad un’altra persona.

Intervistata da Io Donna, la Raffaele ha raccontato, tra i mille impegni di lavoro, di essere riuscita a ritagliarsi del tempo per una vacanza. “Guardi che non sono una che non riesce a staccare, so divertirmi – ha spiegato – . In vacanza, viaggio volentieri. Quest’estate sono stata in Grecia con amici, poi una settimana in montagna. Spesso mi ritaglio dei weekend con persone che non fanno il mio lavoro”.

Tra questi compagni di viaggio, però, non c’è alcun fidanzato. Virginia Raffaele, infatti, ha ammesso di essere ancora single. “In parte è un peccato, in parte no – ha detto – . Ma non è semplice, soprattutto se fai lo stesso lavoro”.

Dati gli impegni di lavoro futuri, l’attrice ha anche posticipato il momento in cui prenderà un cane per avere compagnia. “Amo talmente tanto i cani che penso di non poterne avere uno, in questa fase della vita – ha ammesso – . Lo prenderò quando sarò sicura di potergli dedicare tempo e attenzione. Anche perché ne vorrei uno vero, grande, non di quelli piccoli che sembrano “sorci”. In inverno sarò in tournée, fare l’attrice con il cane, quella che se lo porta a teatro e in albergo, non è per me”.

