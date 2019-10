Trono Classico, Zarino pizzicato: baldoria con le ex di Temptation

Alessandro Zarino, un po’ di svago fuori dal trono di Uomini e Donne. Il giovane, nelle scorse ore, più precisamente sabato sera, ha preso parte a una reunion napoletana con alcuni ex compagni di viaggio di Temptation Island.

A darne notizia, il Vicolo delle News, che ha ‘pizzicato’ alcune foto social della festa a cui ha preso parte il tronista. Presenti alla serata, la coppia formata da Sabrina Martinengo e Davide Tesse, oltre a cinque ragazze tra cui le ex fidanzate, oggi single, dell’ultima edizione di Temptation. Stiamo parlando di Nunzia Sansone, Katia Fanelli e Ilaria Teolis.

“Zarino – scrive il Vicolo delle News – è parso contento della serata anche se, ad un certo punto, ha espresso la volontà di andare a dormire. Chissà cosa avranno pensato le corteggiatrici del tronista napoletano, tra cui la contestata Veronica Burchielli, di cui il ragazzo palesemente non si fida, di tanta concorrenza femminile?”.

Insomma, pare che il giovane si sia svagato parecchio. Da sottolineare, però, che non è stato sorpreso in alcun atteggiamento ‘pericoloso’.

Certo il gossip avrebbe potuto essere più ‘pepato’ se alla festa all’ombra del Vesuvio ci sarebbe stata anche Jessica Battistello, ex di Andrea Filomena che si avvicinò non poco a Zarino durante il reality delle tentazioni.

Trono Classico, Alessandro e Aurora: l’esterna non mandata in onda

Zarino, nelle scorse ore, è stato piuttosto chiacchierato anche per un’esterna con la corteggiatrice Aurora.

L’incontro non è stato mostrato in puntata, ma è stato diffuso via social su Witty Tv. Un incontro non proprio pacato. Infatti è finito con un “vaffa” da parte della ragazza nei confronti del tronista, reo, secondo lei, di averla illusa e di aver cambiato idea repentinamente sul suo conto.

“Mi sento presa per il c…o. Per me non ha senso quello che stai dicendo”, queste le parole di Aurora rivolte a Zarino. Il ragazzo ha parlato di poca attrazione per poi aggiungere – prima di essere mandato a quel paese – un “Io ho paura della monotonia” . La dichiarazione ha distrutto tutte le aspettative della corteggiatrice. Da qui il “Vaffa!”.

di Mirko Vitali, gossipetv.com