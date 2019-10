Teresa e Andrea, ex U&D, vanno a convivere: la coppia ha preso casa a Milano

I due hanno annunciato sui social di essere pronti a intraprendere un nuovo viaggio insieme: hanno preso casa nel capoluogo meneghino.

Avevano annunciato un’importante novità e non hanno deluso i fan. Teresa Langella e Andrea Dal Corso, nella giornata di domenica 20 ottobre, hanno comunicato ai loro numerosi fan di essere pronti a intraprendere un nuovo percorso di vita insieme. La coppia nata a Uomini e donne, infatti, ha reso partecipi i sostenitori del loro amore, annunciandoli di aver deciso d’iniziare una convivenza: i due giovani hanno trovato il loro nido d’amore a Milano.

Andrea e Teresa pronti a una vita a due

Andrea ha tenuto col fiato sospeso i suoi fan per 48 ore. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, aveva postato un messaggio sibillino sui social in cui faceva sapere che presto lui e la sua fidanzata Teresa avrebbero dato una bella notizia.

In molti hanno subito pensato al matrimonio o addirittura a una gravidanza, come quella annunciata dai neo sposi Clarissa e Federico, ma domenica scorsa la coppia ha subito smentito queste due ipotesi.

“Non è incinta e non ci sposiamo. A me piace fare le cose step by step” ha esordito Andrea, che ha trovato appoggio anche nelle parole dell’ex tronista partenopea.

“Abbiamo trovato casa, si va a vivere a Milano”, ha infine annunciato Dal Corso che, dopo un inizio un po’ difficile e stentato, pare aver trovato il giusto equilibrio con Teresa.

La coppia, infatti, è pronta per un passo davvero importante: i due non riuscivano più a stare separati: vivere in città diverse era diventato troppo difficile, hanno spiegato i due ai follower, così la coppia ha cercato di trovare una città che fosse una va di mezzo tra le due di appartenenza per poter stare sempre insieme: Milano è apparso un giusto compromesso, anche considerando che il capoluogo lombardo potrebbe essere un luogo strategico per il lavoro di entrambi.

Teresa: ‘Un viaggio tanto desiderato’

“Siamo pronti a iniziare questo nuovo viaggio insieme, un viaggio tanto desiderato” ha affermato Teresa, che sembra essere al settimo cielo per la felicità raggiunta con il suo compagno.

Un lieto fine non sembrava tanto scontato, eppure i due, andando contro ogni possibile pregiudizio, hanno dimostrato con i fatti che i sentimenti che li legano sono reali: la convivenza non è un passo da fare a cuor leggero, per cui la coppia avrà valutato che stare insieme, a questo punto della loro relazione, era l’unico passo da compiere.

Sicuramente Teresa e Andrea non mancheranno di tenere informati i fan degli sviluppi della loro vita a due: il loro amore che è partito a rilento, ma che ha superato molte avversità, come quello di Ida e Riccardo del trono Over, ha fatto sognare il pubblico del dating show di Canale 5 e di certo altre belle novità attendono i sostenitori dei due giovani.

di Francesca Ajello, blastingnews.com