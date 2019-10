Rai2, torna “Stasera tutto è possibile”

Giochi, divertimento e risate animeranno ancora una volta l’Auditorium Rai di Napoli con la sesta puntata di Stasera tutto è possibile, in onda stasera alle 21.20 su Rai2. Questa settimana, il feeling good show condotto da Stefano De Martino e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, avrà come ospiti Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Gianluca Impastato, Ciro Giustiniani, Ariadna Romero, Veronica Gatto e Fatima Trotta. Tema della puntata sarà la “Tv” e per l’occasione prenderà parte allo show una guest star d’eccezione, regina del piccolo schermo: Mara Venier.

L’allegria e il buonumore contageranno tutti: dagli ospiti, che si cimenteranno nelle varie prove, improvvisando, cantando, mimando e cercando di mantenere l’equilibrio nella Stanza Inclinata, fino al pubblico in studio e agli spettatori a casa.