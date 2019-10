Rete 4, stasera nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”: ci sarà Maurizio Belpietro

Stasera, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show di politica ed economia, condotto da Nicola Porro che, in diretta, intervisterà il segretario generale della Cgil Maurizio Landini (ore 22.15 circa) per discutere delle novità sulla manovra.

Al centro del dibattito anche le conseguenze che la nuova finanziaria avrà nella vita quotidiana degli italiani come, ad esempio, la tassa sulla plastica e sullo zucchero e gli incentivi ad usare il bancomat come forma di pagamento tracciabile. Inoltre, un’intervista a tutto campo con l’economista Vincenzo Visco, ministro nei governi Prodi, D’Alema e Amato.

Infine, si tornerà a parlare di sicurezza ed emergenza immigrazione. Con un reportage lungo la rotta balcanica e un viaggio nelle strutture siciliane che continuano a ospitare i migranti sbarcati, le telecamere della trasmissione mostreranno le loro attuali condizioni e la mancata accoglienza da parte dei Paesi dell’Ue.

Tra gli ospiti della puntata: il deputato e vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana, il sottosegretario allo Sviluppo economico Alessia Morani (Pd), il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti, il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro, i giornalisti Paolo Guzzanti e Stefano Cappellini.