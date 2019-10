Live, Morgan spiega perché non è andato dalla D’Urso

E alla fine Morgan non è andato da Barbara D’Urso. Ieri la sua presenza annunciatissima a Live non c’è stata. Sempre ieri, su Facebook, il popolare cantautore ha spiegato i motivi: “

“Io non vado da Barbara d’Urso questa sera nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato. Vi dico perché, anche se sono dinamiche che andrebbero tenute riservate. Ma sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti”.

E ancora: “Perché arrivo all’ultimo momento a dire: non ci vado? Semplice, perché io che non ci vado lo dico sin dalla prima volta che mi viene richiesto, gentilmente. E rispondo altrettanto gentilmente no… Non è il mio mondo, rispondo, non guardo la Tv, non ho tempo, sto lavorando e quel mondo non mi appartiene. Ma ti diamo tanti soldi… E andiamo avanti così per mesi. Esasperato, un giorno mi dicono ‘ti diamo tutto ciò che vuoi’. Voglio un pianoforte, suonare e parlare di musica. No, devi parlare dello sfratto, di Jessica e di Asia. No no no no no no no no no no. Ok, puoi avere il pianoforte, però devi parlare di sfratto”.

Poi conclude: “Oggi ho la forza di non farmi di nuovo trascinare. Chiedo scusa ma sono chiaro e inequivocabile”.