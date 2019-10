Fa scandalo Brooklyn Beckham che esce con la sosia di sua madre Victoria

La nuova fidanzata del primogenito dei Beckham è una modella che ha iniziato la sua carriera come sosia di Victoria e i tabloid inglesi si scatenano etichettando come “edipica” la relazione

Brooklyn Beckham, il figlio della stella del calcio David Beckham e della cantante delle “Spice Girls” e ora stilista Victoria Beckham, sta uscendo con una modella che nellla sua carriera ha posato spesso come sosia di sua madre.

I tabloid si stanno scatenando su questa relazione che “ha qualcosa di profondamente imbarazzante”, ma non per i due ragazzi che sembrano andare d’amore e d’accordo, come riferisce il Sun che racconta, a proposito della relazione tra il 27enne e la 25enne, entrambi modelli, che “alcuni dei suoi amici lo hanno preso in giro, ma Brooklyn è fermamente convinto che non ci sia nulla di ‘edipico’ o imbarazzante nell’attrazione che prova verso Phoebe Torrance”.

Secondo una fonte del tabloid, infatti, “Phoebe ha in realtà ha fatto alcuni lavori come sosia di Victoria, di cui era una fan sfegatata ai tempi delle Spice Girls, solo all’inizio della sua carriera da modella perché le servivano soldi per pagarsi l’università.

Di certo mai avrebbe pensato che un giorno si sarebbe innamorata del figlio della sua beniamina e che magari potrebbe incontrarla e conoscerla di persona”.

Ammesso che non sia già successo, dato che, come rivela la fonte, “i due ragazzi sono molto innamorati e stanno pensando di andare a vivere insieme”.

Brooklyn ha incontrato la sua nuova fiamma circa due mesi fa, subito dopo essersi lasciato con la storica ex fidanzata Hana Cross.

di Sandra Rondini, ilgiornale.it