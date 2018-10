Il Trono di spade, in attesa della nuova stagione arriva “Fuoco e sangue”

In esclusiva sul sito di Tgcom24, un estratto del libro che racconta il viaggio a Grande Inverno della regina Alysanne Targaryen, la moglie di re Jaehaerys I

Ha lasciato tutti con il fiato sospeso l’ultima puntata della settima stagione de Il Trono di Spade e mentre i fan aspettano con trepidazione di conoscere il seguito, possono approfondire la storia della casata Targaryen con l’uscita in Italia del nuovo libro della saga.”Fuoco e sangue” è il primo dei due volumi sulla “casata dei draghi”, in uscita in Italia il 20 novembre per Mondadori. Il nuovo romanzo fantasy di George R.R. Martin è ambientato 300 anni prima dell’arriva della regina Danerys e svela tutti i retroscena dei suoi antenati. Dal regno di Westeros sotto il dominio Targaryen a Aegon il Conquistare, il primo re che riuscì a riunire i Sette Regni e creare il Trono di Spade, fino ad arrivare ad Aegon III, ultimo sovrano a possedere dei draghi prima della regina Daenerys.

In esclusiva sul sito di Tgcom24, un estratto del libro che racconta il viaggio a Grande Inverno della regina Alysanne Targaryen, la moglie di re Jaehaerys I: “Il viaggio della regina Alysanne ebbe inizio nella città di Porto Bianco, dove decine di migliaia di uomini del Nord si presentarono per acclamarla e fissare Ali d’argento a bocca aperta, con meraviglia e un pizzico di terrore. Era la prima volta che vedevano un drago”.

In attesa di conoscere il resto, i fan potranno commentare e leggere note e riflessioni sul mondo di Game of Thrones con l’hashtag su twitter #aspettandofuocoesangue.

Eleonora Sarti, il Giornale