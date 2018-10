Gf Vip, spunta il video di Giulia Salemi mentre fa sesso in tv

Nel 2016 aveva partecipato a una sola puntata di Super Shore e proprio la sera del suo ingresso era finita a letto con un concorrente

Il rapporto all’interno della casa del Gf Vip tra Giulia Salemi e FranceGiulia, infatti, viene criticata perché sta sempre appiccicata a Monte e Francesco, dal canto suo, ha il web contro perché parla sempre di Cecilia Rodriguez. (Nonostante la loro storia sia ormai chiusa da un anno). Ora, però, a finire nel mirino degli utenti è la Salemi. Giulia ha sempre detto di voler conoscere approfonditamente un persona prima di avere un contatto più intimo (a suo dire, sarebbero più di due anni che non consuma un rapporto sessuale) e spesso proprio per queste sue posizioni è stata attaccata dagli altri concorrenti del Gf.

Ora, però, spunta un video piuttosto provocante che sembra “inchiodare” Giulia Salemi. Ma soprattutto sembra mostrare una Giulia Salemi molto più spinta. Il filmato risale al 2016, durante il programma SuperShore. La Salemi, ospite per una sola puntata, dopo aver conosciuto Abraham (la stessa sera) ha avuto una notte di sesso con lui proprio all’interno del programma. Davanti alle telecamere. E proprio questo suo atteggiamento aveva fatto saltare i nervi a Elettra Lamborghini che l’aveva definita una poco di buono, per usare termini più delicati.

Il fimato, quindi, oltre a mostrare l’altra faccia della stessa medaglia, smentisce le parole della concorrente del Gf Vip. A conti fatti, Giulia non sarebbe rimasta “pura” per più di due anni. Affari suoi, nessuno vuole metterci il becco, ma questa Giulia Salemi così spinta e poi così “pura” non convince.sco Monte ha fatto discutere in più occasioni.

Anna Rossi, il Giornale