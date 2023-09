Rai ricorda Sergio Zavoli

Inchieste e documentari memorabili, e programmi che, nel segno del servizio pubblico, sono entrati nella storia della televisione. Una firma inconfondibile quella di Sergio Zavoli che – entrato in Rai nel 1947 come radiocronista – ne è stato anche Presidente dal 1980 al 1986. A cento anni dalla nascita, giovedì 21 settembre, la Rai lo ricorda con una programmazione speciale su reti, testate e web.

In particolare, Rai Storia dedica al giornalista il palinsesto dell’intera giornata a partire da “Il giorno e la Storia”, il programma di Giovanni Paolo Fontana in onda a mezzanotte e in replica alle 8.30, 11.50, 14.10, 20.00, che ne ripercorre la carriera. Dalle 9.45 alle 19.40, poi, in programma molte puntate di “Diario di un cronista”, una raccolta dei suoi reportage che raccontano settant’anni di storia italiana e mondiale, mentre alle 21.10 il doc in prima visione “Sergio Zavoli, a passo d’uomo” traccia un ritratto a tutto tondo di Zavoli: giornalista, scrittore, dirigente e senatore italiano, grande protagonista della storia della radio e della televisione. L’offerta di Rai Cultura si completa con lo speciale disponibile al link www.raicultura.it/speciali/sergiozavoli.

Su Rai 1, alle 8.35, è “Unomattina” a proporre un approfondimento sulla figura di Zavoli, ampiamente ricordato anche dalle testate Rai nelle varie edizioni dei Tg e Gr. Per quanto riguarda la Tgr, la redazione di Bari ricorderà il rapporto professionale e umano del giornalista con Paolo Grassi, pugliese di Martina Franca ed ex presidente Rai. La Tgr Abruzzo realizzerà servizi che verranno trasmessi nelle principali edizioni dei Telegiornali e Grr. Infine, la redazione di Milano avrà un’intervista alla figlia di Zavoli, Valentina, e un servizio sugli esordi sportivi di Zavoli con interviste a colleghi di RaiSport che lavorarono con lui.

Sulla piattaforma RaiPlay sono disponibili i seguenti titoli, anche su RaiPlay Sound in versione audio: “Diario di un cronista”; “La notte della Repubblica”; “Nascita di una dittatura”; “Zavoli racconta Zavoli”; “Zavoli racconta Fellini”; “Zavoli incontra Basaglia”. Prevista anche la collezione “Omaggio al maestro del giornalismo Sergio Zavoli”, che include i titoli sopraccitati insieme ad altre apparizioni televisive tratte da programmi quali “TV7”, “Processo alla tappa”, “Quelli della notte”.

RaiPlay Sound propone, inoltre, alcuni programmi che testimoniano la lunga esperienza di Zavoli in radio, come i documentari pluripremiati “Notturno a Cnosso” (Prix Italia ’53) e “Clausura” (Prix Italia ’58), e le eccezionali interviste realizzate nel 1951 per la serie “Inchiesta in Occidente”. Si segnala, inoltre, una galleria di ritratti, dallo straordinario autoritratto di Sergio Zavoli, che nel 1988 si racconta ai microfoni del programma radiofonico “Sottotiro”, alla puntata di “Wikiradio”, in cui il racconto della figura di Zavoli è affidato allo storico e accademico Peppino Ortoleva.

Per la Radio, infine, il ricordo è affidato a “Radio Anch’io” e “Zapping” su Radio 1. Radio 2, oltre a dedicare spazi editoriali all’interno di alcune trasmissioni, sta producendo una serie podcast dal titolo “I Taccuini di Zavoli” curata dalla giornalista Alessandra Zavoli, moglie del maestro, che metterà a disposizione degli ascoltatori le collezioni private dei taccuini di Zavoli con note inedite. I temi delle puntate saranno: clausura, musica, animali, amicizia, sport.