Al “Grande Fratello” ancora scintille tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi.

Un gioco genera nuove incomprensioni. Le due infatti hanno una visione completamente diversa della gestione della Casa. La più “ipocrita” è risultata l’attrice, che non l’ha presa bene. Se le avessero detto di essere la più antipatica lo avrebbe accettato, ma non si sente affatto ipocrita. Ma il vero scontro è sempre sulla cucina…

Beatrice Luzzi chiede delle spiegazioni ad Alex Schwazer. La risposta dell’atleta non si fa attendere. Senza troppi giri di parole Alex confessa di non aver trovato giusto criticare Rosy e poi sedersi a mangiare quello che aveva preparato. “Che voi ci crediate o no, io e Rosy abbiamo un’intesa molto profonda” replica però l’attrice che ha interferito con la preparazione degli gnocchi.

A quel punto Rosy, visibilmente infastidita, risponde che Beatrice non ha “mai voluto chiarire e comunicare” con lei. Beatrice sottolinea quindi di essersi “lamentata dell’atteggiamento della cuoca e non del suo modo di preparare le pietanze”. “Mi ero anche offerta di aiutarla in cucina, ma Rosy ha sempre rifiutato… non è stato semplice dover chiedere il permesso di poter mettere mani ai fornelli”, prosegue.

A questo punto interviene Letizia: “Abbiamo lasciato il potere a Rosy perché, per ovvi motivi, è la più brava in cucina”. E Rosy annuisce: “Non volevo di certo rubare il palcoscenico a Beatrice ma semplicemente mettermi a disposizione degli altri”.

Lo scontro tra Rosy e Beatrice continua senza mai arrivare a un punto di incontro. Le due donne, ferme nelle proprie posizioni, non riescono davvero a comunicare. Troveranno un punto di incontro?