DAZN partner d’eccellenza del basket italiano ed europeo

DAZN è partner d’eccellenza del basket italiano ed europeo: da quest’anno, sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo, tutti gli appassionati potranno godersi le grandi emozioni di tutta la Serie A UnipolSai, l’Eurolega, l’EuroCup e la Basketball Champions League.

Stefano Azzi, nella foto, CEO di DAZN Italia commenta: “DAZN diventa il punto di riferimento e una vetrina importante per tutti gli appassionati del grande basket italiano ed europeo che potranno seguire sulla nostra piattaforma dalla Serie A UnipolSai, la massima competizione italiana che rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra proposta editoriale, fino alle competizioni europee come Eurolega, EuroCup e Basketball Champions League. Siamo entusiasti di dare visibilità alle più grandi competizioni contribuendo ad accrescere la popolarità di uno sport sempre più amato e di altissimo livello”.

Si parte subito questo weekend 23 e 24 settembre con la Frecciarossa Supercoppa che vedrà da una parte l’atteso confronto tra Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano e dall’altro laGermani Brescia, padrona di casa e detentrice della Coppa Italia, contro Bertram Derthona Tortona.

Il fischio d’inizio della nuova stagione della Serie A di basket – di cui DAZN è il main official broadcaster fino al 2025 – è previsto per il 30 settembre, quando la massima serie professionistica del campionato italiano di pallacanestro maschile ripartirà da Trento, con i bianconeri che giocheranno l’anticipo contro la neopromossa Vanoli Basket Cremona.

La stagione dei trenta volte campioni d’Italia in carica dell’EA7 Emporio Armani Milano inizia con una sfida casalinga al Mediolanum Forum contro la NutriBullet Treviso Basket, mentre la Virtus Segafredo Bologna esordirà in trasferta contro la Givova Scafati Basket.

Rispettivamente dal 3 e dal 5 ottobre, i tifosi di basket potranno seguire su DAZN tutto il grande spettacolo europeo dell’EuroCup ed Eurolega, la più prestigiosa competizione europea di basket per club. La regular season dell’EuroCup prende il via martedì 3 ottobre e sul parquet scenderanno due squadre italiane: l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino. Anche l’Eurolega vede protagoniste due squadre italiane, come nella scorsa stagione: Virtus Segafredo Bologna che esordisce con una partita casalinga il 5 ottobre contro lo Zalgiris Kaunas ed EA7 Emporio Armani Milano, il giorno successivo in trasferta sul campo del Fenerbahçe Istanbul.

Dopo la Serie A UnipolSai, Eurolega ed Eurocup e i più importanti eventi FIBA, tra cui l’Italbasket che da febbraio inizierà il suo percorso di qualificazione a EuroBasket 2025, DAZN completa la propria offerta trasmettendo in esclusiva le prossime due stagioni della Basketball Champions League, la competizione europea organizzata dalla FIBA, che va ad arricchire un palinsesto già denso di appuntamenti con la palla a spicchi. La BCL inizia il 17 ottobre e vedrà impegnate nella regular season il Banco di Sardegna Sassari in Polonia contro il King Szczecin e la Bertram Derthona Tortona in casa contro gli spagnoli dell’UCAM Murcia. Invece, per Openjobmetis Varese e Happy Casa Brindisi, la qualificazione passerà da un torneo preliminare che si terrà dal 25 settembre al 1° ottobre – trasmesso in diretta su DAZN – che permetterà solo alla vincitrice di accedere alla Regular Season.

Alla telecronaca, confermata una squadra d’eccellenza: oltre a Matteo Gandini, Mino Taveri, Roberto Gotta, Giovanni Poggi e Sandro Pugliese, si unisce come voce di DAZN anche Andrea Trinchieri. L’ex coach di Bayern, Partizan, Kazan, Bamberg, Cantù e della Nazionale greca, che per DAZN ha seguito il commento tecnico del Mondiale FIBA 2023, sarà al commento tecnico della Frecciarossa Supercoppa con le semifinali sabato 23 settembre e la finale domenica 24 settembre.

Guarda tutte le partite di Serie A UnipolSai, Eurolega, EuroCup e Basketball Champions League e molto altro con il pacchetto DAZN Start, disponibile a partire da 9,99 € al mese.