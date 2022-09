Selena Gomez, pubblicato il trailer del documentario My Mind & Me

My Mind & Me, diretto da Alek Keshishian, arriverà su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 4 novembre

My Mind & Me è il documentario, in arrivo su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), che fornirà un racconto inedito della vita di Selena Gomez, una delle celebrity più amate a livello internazionale.

La cantante, modella e attrice ha appena pubblicato il trailer della pellicola sul profilo Instagram che conta oltre 346.000.000 di follower che lo rendono il quinto account più seguito al mondo dopo quello di Instagram, Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner e Lionel Messi.

MY MIND & ME, IL TRAILER

Nei giorni scorsi Deadline ha rivelato che My Mind & Me sarà presentato il 2 novembre alla trentaseiesima edizione dell’AFI Fest.

Come riportato dal magazine, il regista Alek Keshishian ha raccontato: “Volevo mostrare qualcosa di più autentico e Selena voleva fare la stessa cosa. Lei ha una vulnerabilità cruda che mi ha catturato… Non avevo idea che sarebbe divenuto un lavoro d’amore di sei anni”.

Ora Selena Gomez ha pubblicato il trailer mostrando alcune immagini del lavoro. La popstar ha anche scritto un breve messaggio al pubblico: “Alcune volte non andiamo d’accordo e diventa difficile respirare… Ma non cambierei la mia vita”.

Infine, la cantante ha rivelato che My Mind & Me farà il suo arrivo su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 4 novembre.