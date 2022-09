“Grande Fratello Vip”, le lacrime tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon

Nella Casa nascono le prime amicizie come quella tra l’icona Lgbt e la modella e influencer

Al “Grande Fratello Vip” Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon diventano amiche e si commuovono insieme. Sedute sulle scale in giardino, Elenoire e Nikita si raccontano, cominciano a conoscersi e si scambiano un tenero abbraccio. E subito dopo scoppiano in lacrime. E’ nata una amicizia.

Tra Elenoire e Nikita c’è già molta sintonia e la modella e influencer ne approfitta per complimentarsi con l’icona Lgbt, che stima moltissimo: “Sei stata molto coraggiosa, bisogna ammetterlo e si vede che hai sofferto tanto anche tu”, le dice tra le lacrime.



“Ho dovuto affrontare una società ostile, persone uguali a me anche ostili, ma a me non importava nulla – replica Elenoire Ferruzzi – io avevo un fuoco, dovevo brillare, dovevo essere quello che volevo”.



Elenoire Ferruzzi subito dopo si confronta con la giornalista Sara Manfuso. Sono le prime ad andare a letto. Le due approfittano di un momento di tranquillità per scambiare due chiacchiere e, in assenza degli altri vipponi, si confidano ed esprimono un parere su alcuni dei concorrenti.



Sara Manfuso parla di George Ciupilan: “E’ un bravissimo ragazzo ma, essendo molto timido, ha paura che non possa sentirsi a proprio agio in un contesto caratterizzato da forti personalità ed è per questo che vorrei aiutarlo ad aprirsi di più”. Il discorso poi si sposta su Luca Salatino ed è proprio su di lui che spende bellissime parole: “Quel ragazzo ha gran un cuore. A me lui piace tanto come persona”.



Eleonoire Ferruzzi si sta facendo subito conoscere. Eccentrica e vanitosa, come lei stessa si è definita, è entra nella casa come una vera e propria Diva: “Una donna plus… È chiaro che la diva di questa edizione sono io e nessun’altra. Sono un pazza scatenata”.