Elisabetta Gregoraci innamorata, a spasso a Milano con Giulio Fratini

La coppia sorpresa insieme cerca di depistare i fotografi, ma senza successo

Dell’amore sbocciato tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini se ne parla da tutta l’estate, ma loro sono stati bravi a nascondere le tracce e solo poche immagini sono trapelate dalle vacanze di coppia. Tornati a Milano non sono riusciti a depistare i fotografi del settimanale Chi, che li hanno immortalati a spasso per le vie del centro. Quando si sono accorti dei flash puntati su di loro hanno provato a separarsi, ma ormai era troppo tardi.

Elisabetta Gregoraci era bellissima durante la passeggiata milanese, con un abito attillato dalla scollatura generosa che faceva risaltare ogni sua forma. Prima un po’ di shopping di lusso e un pranzetto con le amiche in un ristorante rinomato con i paparazzi alle calcagna. Più tardi si è concessa un giro mano nella mano con Giulio Fratini, elegantissimo in completo blu. Quando l’imprenditore ha visto i fotografi appostati si è subito allontanato dalla conduttrice, nella speranza di non essere stato notato. Lei è entrata in un hotel, poi si sono chiamati al telefono per fissare un nuovo appuntamento lontano da occhi indiscreti. Troppo tardi però, i flash erano già scatenati.

Prima di iniziare la love story con Elisabetta Gregoraci, Giulio Fratini ha avuto due amori importanti con donne dello showbiz. L’imprenditore è stato legato un anno e mezzo a Roberta Morise , ma si sono lasciati all’inizio dell’estate “per colpa di lui”. L’anno prima, nel 2020, faceva coppia con Raffaella Fico, ma anche con lei è durata solo qualche mese. Dell’amore tra l’imprenditore e la conduttrice si vocifera da qualche mese, senza che i due abbiano mai confermato nulla, ma lo scatto che li vede complici durante le vacanze in Sicilia non lascia spazio a dubbi.

Nel passato di Elisabetta Gregoraci invece c’è il matrimonio con Flavio Briatore, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco. La storia d’amore è finita ormai da diversi anni, ma i rapporti sono rimasti più che distesi e non mancano le vacanze insieme e le ricorrenze trascorse da perfetta famiglia allargata. L’ingombrante presenza del manager in passato ha condizionato le love story della conduttrice, chissà che quella con Giulio Fratini non riesca a superare la prova.