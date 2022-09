“C’è Posta per Te” arruola Giovanni Vescovo come postino

L’ex corteggiatore di “Uomini e Donne” new entry del programma

Per la nuova edizione di “C’è Posta per Te” Maria De Filippi ha assunto un postino d’eccezione. Si tratta di Giovanni Vescovo, noto al pubblico televisivo per aver partecipato come corteggiatore a “Uomini e Donne”. Il ragazzo nel 2017 non era riuscito a conquistare la bella Sonia Lorenzini (uscita con il “rivale” Emanuele Mauti), ma adesso girerà l’Italia in bicicletta nella speranza di regalare un lieto fine ad altre storie.

Giovanni Vescovo si è fatto conoscere al grande pubblico cinque anni fa, quando aveva partecipato a “Uomini e Donne” come corteggiatore di Sonia Lorenzini. La sua esperienza nel dating show di Canale 5 non si era conclusa con il lieto fine ed era tornato a casa da single.



Ora però è pronto per una nuova avventura e ad accoglierlo nella squadra ci saranno Andrea Offredi (ex tronista di “Uomini e Donne”), Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni.