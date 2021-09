Soleil Sorge attacca Gianmaria Antinolfi: “Non accetto che passi per vittima!”

GF Vip 6, Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi: “Non accetto che passi per vittima!”

Nella terza puntata del GF Vip 6 precisamente prima del momento delle nomination, c’è stato uno scontro abbastanza acceso tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi.

L’influencer italo-americana ha attaccato l’imprenditore napoletano con cui ha avuto un flirt nei mesi scorsi, dicendogli: “Non accetto che passi per vittima!”.

Soleil Sorge critica Gianmaria Antinolfi al GF Vip 6: “Continua a fare il cane bastonato”

Ancora una volta i telespettatori del Grande Fratello Vip 6 hanno assistito a un nuovo faccia a faccia tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo aver visto delle clip rigurardanti ciò che si sono detti lei e l’imprenditore napoletano in questi giorni, ha prontamente sottolineato: “Non mi piace che stia passando per l’ennesima volta per stronz*. Passo per cattiva quando io mi sono sentita la mia privacy invasa e mancata di rispetto”.

L’influencer italo-americana quando Alfonso Signorini in merito agli atteggiamenti di Gianmaria le ha domandato: “C’è molta strategia?”, ha rincarato la dose:

“Continua a fare il cane bastonato. Io sono stata estremamente chiara. Ho scelto di non volere nessuna relazione. Sono stanca di passare per la persona che aggredisce”.

GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi replica a Soleil Sorge: “Ti ho trattata come una principessa”

Soleil Sorge ancora una volta ha ribadito di non aver trovato corretto il fatto che Gianmaria Antinolfi quando si frequentavano l’abbia confidato a mezzo mondo. Quest’ultimo ha replicato:

“Questa è proprio follia. E’ stata trattata come una principessa. Ho preso la barca per provare a parlarti, dopo nove mesi che ci frequentavamo”.

L’influencer italo-americana diventata famosa dopo la partecipazione a Uomini e Donne, ha svelato altri retroscena sul flirt avuto con l’impenditore napoletano: “Mi sono sentita oppressa. Continuava a dire dove sei, si presentava sotto casa mia, non è normale questo. Non mi vergogno di non accettare queste cose. Piangi, sono lacrime da coccodrillo”.

Dopo che Alfonso Signorini ha detto a Gianmaria che non si rinfacciano le cose che si fanno per una donna, ha detto la sua anche Adriana Volpe: “Soprattutto se si fanno per avere una copertina. Stai cercando donne da copertina. Io ti ho sentito parlare con Alex e hai detto qua faccio un macello dentro la casa, se mi danno carne fresca, hai detto anche nomi e cognomi”.

Soleil ha attaccato di nuovo Gianmaria che a detta di Karina Cascella è un uomo molto triste: “Cosa vuoi fare in televisione? La visibilità che ti da questo programma a cosa ti può servire”.

Lanostratv.it