Al “Grande Fratello Vip” Carmen in lacrime per la figlia: “Dovrà cavarsela senza di me”

La mancanza dei figli inizia a farsi sentire per le mamme del “Grande Fratello Vip”. Dopo Ainett, anche Carmen Russo si commuove in giardino pensando alla piccola Maria. La showgirl ha scoperto le gioie della maternità a 53 anni e parlando con Clarissa e Lulù svela tra le lacrime: “Con Maria sono un po’ severa perché voglio che se la sappia cavare nel mondo, quando io non ci sarò più”.

Carmen raggiunge Clarissa in giardino per rilassarsi. Le spiega che per lei è difficile ritagliarsi del tempo per se stessa. Chiede quindi alla sua compagna di avventura di descriverle la sua giornata tipo fuori dalla Casa.

La principessa le racconta che la sua quotidianità è divisa tra università, sport e relax, mentre durante il weekend esce per andare a ballare. Il discorso si sposta poi sulla vita da mamma di Carmen, che si lascia andare e tra le lacrime ammette di essere un po’ dura con Maria, perché vuole che se la sappia cavare da sola.

Clarissa e Lulù capiscono a pieno le sue preoccupazioni: “Assomigli a nostra madre. Ci dice sempre di essere furbe, per non farci calpestare. Si preoccupa per quando non ci sarà più”.

Tgcom24