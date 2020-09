Manila Gorio a GossipeTv: “Tra me e Pretelli passione fisica prima del GF”

Manila Gorio e il flirt segreto con Pierpaolo Pretelli. La conduttrice transessuale, entrata in contatto con GossipeTv, ha raccontato di aver avuto una relazione passionale con l’ex velino di Striscia la Notizia, poco prima che lui entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip 5.

Cerchiamo di mettere ordine: lei non aveva una storia con Moreno Quarta?

Si, con lui ho avuto una relazione di circa otto mesi. A luglio abbiamo attraversato una forte crisi e in pieno agosto abbiamo deciso di lasciarci.

E Pretelli? Dove si colloca in tutto questo?

A gennaio 2020 l’ho conosciuto, prima via social. Dopodiché, prima che scoppiasse il covid, sono andata a Roma e ci siamo frequentati. C’è stato un flirt in gran segreto. Da parte sua c’era l’intenzione di continuare. Io però in quel periodo ho trovato più intesa con Moreno, un ragazzo genuino e puro. Purtroppo, alla fine, non ha funzionato.

Quindi con Pretelli non si è più sentita per un certo periodo…

Con Pierpaolo è rimasto un buon rapporto. Si può dire che lui mi abbia aspettato in quegli otto mesi, tant’è che a luglio, quando sono entrata in crisi con Moreno, l’ho contattato per avere un supporto. Lui mi è stato vicino. “Se la storia con Moreno finisce, io ci sono”, mi ha assicurato.

Con Moreno infatti è finita qualche settimana dopo…

E infatti Pretelli è venuto a trovarmi e a consolarmi a Bari.

Quando di preciso?

Dal 30 agosto al 2 settembre ci siamo visti, sempre in segreto. Sono stati pochi giorni ma di grande passione, c’è stata un’intesa fisica molto forte; è come se lui in quegli otto mesi che ho passato con Moreno mi abbia sempre aspettato.

E dopo il 2 settembre cosa è accaduto?

Lui è tornato a Roma ed è sparito. Il 4 settembre ci siamo scambiati gli ultimi messaggi. Poi si è reso irreperibile. Ho provato a cercarlo diverse volte, ma niente. Ci sono rimasta male quando ho saputo da terzi che avrebbe partecipato al GF Vip e ho fatto uno più uno.

Cosa c’entra lo sparire con la partecipazione al GF Vip?

Siamo in Italia, è piuttosto semplice da capire…

Scusi?

Io sono una transessuale e chi mi sta al fianco, spesso, ha il timore di non apparire ai benpensanti in una buona luce. Come ho detto siamo in Italia e non lo scopro certo io che per una buona fetta di persone, ancora oggi, una relazione tra un etero e una trans non è una cosa ben vista. Figuriamoci per un personaggio pubblico che deve entrare in un reality nazionale.

Questa è la sua versione, Pretelli potrebbe averne un’altra…

Io ho un sacco di prove della nostra storia, ci sono testimoni che ci hanno visto mano nella mano e baciarci. Non uno, ma molti.

Insomma, lei assicura che la storia c’è stata, seppur segreta. Giusto?

Certo, ho video e messaggi privati che ovviamente non voglio divulgare perché sono appunto privati.

E adesso? Quale è il suo obbiettivo?

Io ho bisogno di chiarire con Pierpaolo, perché dal 4 settembre è sparito nel nulla. Devo capire cosa pensa di me, di noi.

Nelle prossime puntate de Il Segreto viene svelato l’inganno di Manuela, che lascia senza parole Marta, Rosa e Carolina. Le tre sorelle Solozabal scoprono qualcosa di davvero inaspettato che riguarda proprio la loro mamma, Donna Begoña. Quest’ultima si trova attualmente ricoverata in un ospedale psichiatrico, in quanto soffre di una grave malattia mentale. Le tre ragazze hanno sempre, negli anni, scritto delle lettere alla loro madre, su quanto accade nelle loro vite. Carolina, nei prossimi giorni, decide di raccontare alla donna le svolte avvenute in famiglia negli ultimi tempi. Ma ecco che, proprio in questa circostanza, un altro grande segreto dei Solozabal viene alla luce. Arriva il momento per le sorelle Solozabal di scoprire tutta le verità. Manuela non ha altra scelta che ammettere di non aver mai spedito le lettere che le ragazze avevano scritto, in questi anni, alla madre! Una scoperta sconvolgente per Rosa, Marta e Carolina. Inizialmente a scoprire la verità tocca alla prima, che si ritrova di fronte a una scena inaspettata.

Nessuna delle tre sorelle Solozabal sembra essere disposta a perdonare l’inganno di Manuela. Ma cosa accade davvero ne La Casona? Mentre la donna sta riponendo una delle ultime lettere scritte da Carolina per sua madre, Rosa entra nella cucina della tenuta, senza guardare. Le due si scontrano e tutte le carte cadono a terra. La promessa sposa di Adolfo cerca immediatamente di aiutare Manuela a raccogliere ciò che è caduto e si rende subito conto della presenza di moltissime lettere. La giovane Solozabal resta paralizzata quando comprende che si trattano dei messaggi scritti da lei e dalle sue sorelle alla madre. Rosa mette al corrente della situazione Marta e Carolina: tutte e tre ora vogliono conoscere la verità! In un mare di lacrime, Manuela è costretta a confessare l’inganno e cerca di far capire loro che dietro c’è un valido motivo.

Manuela tenta di far capire alle tre ragazze di aver fatto solo del suo meglio per loro. Don Ignacio si assume la colpa dell’inganno e decide di spiegare alle figlie cosa è accaduto in questi anni. Mentre la governante evita di rispondere alle domande delle tre sorelle, il Solozabal ammette di aver ordinato lui stesso alla donna di non inviare le lettere a Donna Begoña. Pare che Ignacio volesse proteggere, in realtà, le sue figlie. La loro madre ha una malattia mentale molto grave e ora sta cercando di guarire all’interno dell’ospedale psichiatrico. Proprio per questo motivo, il Solozabal ha cercato di tenerle distanti da lei. Nel frattempo, Rosa inizia a pensare di aver ereditato la follia della madre.

Si parla di complotto dopo la scelta di Jessica e Davide a Uomini e Donne. I due, durante l’ultima registrazione del programma, hanno deciso di iniziare ufficialmente la loro storia d’amore. Un colpo di fulmine? Sin dall’inizio, la Antonini aveva chiarito un fattore per lei importante: non appena avrebbe trovato la persona giusta se ne sarebbe andata dal programma, senza portare avanti un lungo percorso. Ed ecco che ciò è accaduto, in modo davvero improvviso. La scelta è avvenuta inaspettatamente, tanto che la redazione non aveva neanche preparato la cascata di petali. Ora alcuni telespettatori hanno iniziato a pensare che i due già si conoscessero. Ad alimentare questi rumors, nelle ultime ore, ci pensano Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due influencer fanno notare i dubbi del pubblico, che non riesce a spiegarsi come la scelta sia potuta avvenire in modo così veloce. Sin da subito, Jessica e Davide hanno dimostrato di provare un forte interesse, l’uno nei confronti dell’altra. Ed è proprio questo il motivo per cui ora i sospetti, dopo l’inaspettata scelta, si fanno sempre più forti.

La scelta di Jessica e Davide è arrivata in modo improvviso e questo non ha potuto non alimentare alcuni sospetti dei telespettatori. C’è chi fa notare a Deianira che entrambi vivono a Como. Pertanto, in molti si chiedono: già si conoscevano? A detta della Marzano, i due avrebbero dovuto fare un percorso più lungo per rispetto dei telespettatori e di chi ci lavora. Ovviamente vi sono anche i fan che non credono ad alcun complotto, anzi. Infatti, sono diversi i telespettatori convinti che Jessica e Davide avrebbero potuto portare ancora avanti la loro esperienza nel programma per ottenere più visibilità. Invece, non appena la Antonini ha compreso che il suo interesse andava oltre ha scelto di lasciare la trasmissione. Amedeo Venza condivide anche una segnalazione di un utente: “Ti posso dire che sicuramente si conoscevano (quantomeno di vista). Proprio ieri un amico in comune mi diceva che questa estate si sono visti qualche volta con la stessa comitiva”.

Jessica e Davide lasciano Uomini e Donne: pioggia di accuse per la nuova coppia del Trono Classico

Jessica e Davide si conoscevano prima di approdare a Uomini e Donne? Naturalmente questa è solo un’ipotesi fatta da alcuni telespettatori non convinti della loro sincerità. Una parte del pubblico, sin dall’inizio, aveva notato qualcosa di strano nel forte interesse che i due provavano l’uno nei confronti dell’altra. Non resta ora che attendere delle dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

Ancora problemi di salute per Tommaso Zorzi. Durante la notte il web influencer ha lasciato di nuovo la Casa del Grande Fratello Vip per un controllo medico. Ad annunciarlo è stata Federica Punicucci in diretta a Mattino 5 lunedì 21 settembre. Il 25enne ha di nuovo la febbre a 39. Nonostante il grande spavento pare che il Coronavirus c’entri poco: da settimane il gieffino combatte contro una fastidiosa sinusite e l’aria condizionata nella Casa più spiata d’Italia non aiuta. Oggi Tommaso è stato isolato in via precauzionale dagli autori del reality show. Con grande dispiacere dei fan del ragazzo, che è tra i concorrenti più apprezzati e seguiti di questa quinta edizione. L’opinionista di Barbara d’Urso aveva già abbandonato il gioco – seppur momentaneamente – la scorsa settimana, 24 ore dopo l’inizio del programma.

Di recente Tommaso Zorzi ha ammesso che tutti i suoi tamponi hanno dato esito negativo. A dare noia all’ex star di Riccanza una fastidiosa sinusite, che non riesce ad andare via nonostante gli antibiotici e le tachipirine. Un problema di salute che ha creato fastidio al ragazzo fin dall’inizio del Grande Fratello Vip. È la seconda volta nel giro di una settimana che Zorzi ha la febbre alta e deve lasciare il bunker di Cinecittà per dei controlli medici approfonditi. La scorsa settimana è finito addirittura in ospedale per un check up completo e approfondito. Un’esperienza non facile visto che, come raccontato dal diretto interessato, Tommaso è stato trasportato in ospedale in ambulanza, a sirene spiegate.

Tommaso Zorzi, classe 1992, proviene da una delle famiglie più ricche di Italia. I suoi genitori possiedono due prestigiose agenzie pubblicitarie. È gay ed è laureato in Economia e Business Management. È diventato popolare grazie a Riccanza: successivamente ha partecipato a Dance Dance Dance e Pechino Express. Ha vissuto una storia d’amore importante, poi finita male, con Marco Ferraro, blogger e art director conosciuto ai più con il nome d’arte di Iconize.

