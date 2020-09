Lapo Elkan e Joana, dolci abbracci a Portofino: “Mai amato nessuna come lei”

Il rampollo di casa Agnelli è stato pizzicato ancora una volta da Chi, in compagnia della nuova compagna Joana Lemos, la 47enne di origini portoghesi ex campionessa di rally. Ha alle spalle un matrimonio finito nel 2014, dal quale sono nati due figli. Di recente, Lapo aveva confermato alla rivista di Alfonso Signorini la loro relazione: “Ora è diverso: sono felice e innamorato”. I due sono molto affiatati e la stampa estera nel frattempo parla già di nozze.

Joana è la miglior donna che posso avere accanto e la amo come non ho mai amato nessuna. Mi aiuta e mi appoggia sempre! Non avrei mai potuto desiderare niente di meglio nella mia vita.

A rivelare il loro possibile flirt, era stato il settimanale Chi a fine giugno, pubblicando gli scatti della coppia insieme in barca. Poco tempo dopo, il rampollo di casa Agnelli aveva confermato alla rivista di Alfonso Signorini che con l’ex campionessa di rally, c’era una storia. “La mia insicurezza mi ha portato ad avere tanti legami. Nel mio non star bene con me stesso ho cercato conferme nelle donne per colmare un buco interiore”, ha spiegato. “Sono grato a tutte, perché ciascuna di loro ha portato qualcosa nella mia vita. Ma ora è diverso: sono felice e innamorato”. E la stampa estera, nel frattempo, parla già di nozze. Joana si era confidata in un’intervista a El Pais: “Ho sentito un’enorme affinità con gli obiettivi esistenziali di Lapo. È un uomo di una creatività incredibile, ma soprattutto mi ha colpito la sua infinita generosità verso il prossimo”.

