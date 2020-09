Belen, party anni ’90 per i 36 anni: ed esce allo scoperto con l’hair stylist Antonino Spinalbese! Foto

Belen si gode il suo party anni ’90 per i 36 anni ed esce allo scoperto con Antonino. Arriva alla sua festa di compleanno con il 25enne Spinalbese. La showgirl pensa sia solo un pranzo con il parrucchiere ma non è così. Nell’esclusivo locale in campagna ci sono i suoi parenti: mamma, papà, fratello, sorella e figlioletto. Anche gli amici più cari non mancano: viaggiano tutti insieme in pulmino, vogliono celebrarla. E’ una sorpresa con i fiocchi.

Belen ha un look casual: t-shirt bianca e jeans larghi. Anche il resto degli invitati al party anni ’90 dell’argentina per i suoi magnifici 36 anni indossano un dress code simile. Alla festa la Rodriguez si scatena: canti e balli. Con lei, senza mai lasciarla sola, c’è il fratello Jeremias Rodriguez, sempre più legato a Deborah Togni.

Cecilia Rodriguez si diverte con Ignazio Moser, con cui è tornato il sereno. Veronica Cozzani, mamma della showgirl, riprende tutto con il cellulare, papà Gustavo Rodriguez sorride felice. Santiago, il figlio di Belen, corre con altri bambini e gioca all’infinito. L’atmosfera è godereccia, il pranzo all’aperto è spensierato.

La Rodriguez si commuove per l’affetto dimostrato da tutti per lei

Tantissimi gli invitati che non smettono un attimo di cantare a squarciagola: ci sono Mauro Situra, Luca Cerri, Patrizia Griffini, Carlo Di Marzo, Francesco Petrilli, Mattia Ferrari, Cristina Isac, Sasà Angelucci e moltissimi altri. C’è soprattutto Antonino, ormai uno di famiglia.

Al party l’argentina è scatenata con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias

La liaison di Belen con l’hair stylist sembra procedere senza alcun intoppo. Il ragazzo pare essere riuscito a farle superare il brutto momento dopo il nuovo addio con Stefano De Martino. Belen spegne 36 candeline e non smette un secondo di danzare ed esibirsi al karaoke. Circondata dal suo clan, mette da parte la malinconia e si regala un nuovo inizio.

