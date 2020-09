Antonella Clerici torna in tv: “Per me era un addio definitivo. E invece…”

Dopo la lunga pausa, ecco la nuova trasmissione. Con tante novità. E, soprattutto, un entusiasmo che la conduttrice si era accorta di aver perso…

Antonella Clerici torna in tv. E lo fa in grande stile: su Rai1, nel day time, con il format “È sempre mezzogiorno!”. E lei che si è presa una lunga pausa nella sua nuova casa sperduta nel bosco, circondata solo dall’amore di Vittorio Garrone e della figlia Maelle, svela che questa lunga lontananza dal piccolo schermo le ha fatto bene: “Avevo perso l’entusiasmo, ma ora torno più in forma di prima!”

“PAROLA D’ORDINE: SOLARITÀ” – Antonella Clerici racconta al Corriere della Sera le novità del suo programma: “Per me il salotto buono è sempre stato la cucina, gli ospiti li accolgo lì. Penso a un programma che vuole dispensare gentilezza. E la parola d’ordine è solarità”. E rivela che aver cambiato vita le ha fatto solo bene, quando ha lasciato La prova del cuoco: “All’inizio l’ho vissuta male”, racconta la Clerici al Corriere. “Poi più passava il tempo più ho iniziato a capire che stava diventando un’opportunità per ripensare a mente sgombra a tante cose. Ho cambiato vita, da Roma mi sono trasferita ad Arquata Scrivia, tra l’appennino ligure e quello piemontese: poteva essere un salto nel buio, invece ho conosciuto un mondo. Un mondo che ora porto in tv. Io del resto ho sempre fatto così: ho sempre portato la mia vita e le mie passioni in tv”.

“PER ME ERA UN ADDIO DEFINITIVO” – “Due anni fa, quando ho lasciato il mezzogiorno, per me era un addio definitivo, non pensavo davvero di tornare”, spiega Antonella Clerici al Corriere della Sera. “Avevo bisogno di ritrovarmi, venivo da 15 anni di successi come il Festival o le prime serate del sabato. Ma avevo fatto anche alcuni programmi per compiacere gli altri. Ero demotivata, non avevo l’entusiasmo degli esordi, e poi è arrivato anche lo stop non voluto. Se avessi fatto un’altra stagione sottotono oggi non avrei questo entusiasmo. Alla fine quello stop è stata un’opportunità. Ho vissuto due anni nel mio bosco, ho coltivato e ho pensato alle mie due grandi passioni: la famiglia e la crescita di mia figlia; e la televisione. La proposta del direttore Coletta mi ha fregato: mi ha fatto credere di lavorare a un progetto piccolo, e alla fine mi ha chiesto un programma di un’ora e mezza: si vede che fare le cose in piccolo non è nel mio karma. Io di mio ho posto una condizione: avere un solo anno di contratto: vediamo come ci troviamo e poi in caso decideremo”.

“E SU ELISA ISOARDI…” – Antonella Clerici parla anche di Elisa Isoardi, che l’ha sostituita alla Prova dle cuoco (e ora è a Ballando con le Stelle…: “A differenza di quello che si pensa”, dice al Corriere, “non c’è nessuna antipatia, non c’è mai stata una guerra personale con lei, anzi è una delle persone che ho sentito di più. Penso invece sia giusto che Elisa abbia finalmente un programma che sia suo, a sua immagine e somiglianza, come vuole lei”.



Oggi.it