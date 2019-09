Winnie Harlow, la polemica prende il volo

La top costretta a sedersi in economy si lamenta su Instagram ma viene insultata

Winnie Harlow è ormai una top model di fama mondiale, immediatamente riconoscibile con la sua pelle affetta da vitiligine, osannata da fotografi e designer.

L’ex fiamma di Lewis Hamilton è stata però accusata in questi giorni di essersi montata troppo la testa e di aver perso il contatto con la realtà. Il motivo? Un suo sfogo su Instagram per essere stata costretta a volare in economy. Dopo aver partecipato come ospite alla sfilata di Prada, durante la Milano Fashion Week, Winnie Harlow è dovuta tornare di corsa a Londra, per uno shooting fissato alle 6 del mattino dopo ma, a causa di un volo annullato, si è vista costretta ad accettare gli unici posti disponibili su un altro aereo, che purtroppo erano in classe economica.

“Non dormo da quattro giorni e il mio volo è stato cancellato. Ho dovuto rinunciare alla business. So che per alcuni non è niente di che ma quando un aereo diventa la tua camera da letto e l’unico posto dove puoi dormire durante il mese delle sfilate, è snervante. Sono comunque grata, Dio opera in modi misteriosi e tutto succede per un motivo”, ha scritto Winnie Harlow su Instagram, con tanto di scatto che la vede sdraiata su un amico, ancora di Prada di vestita. Come se non bastasse, la Harlow aveva pure i piedi con le sneakers Steve Madden appoggiati sul sedile.

Il post ha ovviamente scatenato un mare di insulti, tanto che Winnie Harlow si è vista costretta a pubblicare un secondo contenuto, ringraziando il lavoro delle persone in aeroporto che sono riuscite a farla partire e criticando aspramente i media che la denigrano.

TgCom24