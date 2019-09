Per Chiara Ferragni un tatuatore a domicilio

Ha cominciato a tatuarsi una decina di anni fa e di disegni sulla pelle ne ha totalizzati poco meno di trenta, tutti molto significativi e mai eccessivi. L’ultimo in ordine di tempo è quello dedicato al figlio Leone: il tattoo di un angioletto paffutello sulla mano. Ora cosa si sarà fatta incidere sulla pelle Chiara Ferragni? In questi giorni impegnativi di sfilate e appuntamenti mondani, la fashion blogger ha portato il tatuatore direttamente a casa, sotto l’occhio vigile e attento di Fedez, con lo smartphone in mano.

Si sono incontrati a una sfilata, poi Jon Boy, il tatuatore che già aveva disegnato sulle mani dei Ferragnez i ravioli (simbolo del loro amore), ha raggiunto la coppia nel loro appartamento milanese. Chiara, che nel frattempo ha smesso gli abiti da fashion week e si è infilata un tutone, ha dato la sua mano a Jon per il nuovo tattoo.

Il primo tatuaggio della Ferragni risale al 2008 quando si fece incidere un fiocco dietro la nuca. L’occhio con la pupilla azzurra sull’anulare sinistro è il suo marchio, mentre sulla destra c’è una bocca rossa. Trova spazio anche il muso della sua Matilda, il bulldog francese di casa. Insieme a Fedez si è fatta disegnare un raviolo, mentre per la nascita di Leone è arrivato un leoncino con la sua leonessa. E ora un nuovo disegno tutto da scoprire.