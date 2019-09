Niccolò Fabi, a ottobre uscirà il nuovo disco “Tradizione e Tradimento”

E’ già in radio, digital download e sulle piattaforme streaming, “Io sono l’altro” e Niccolò Fabi, già con questo primo brano, sembra aver fatto centro. Da oggi, è possibile prenotare “Tradizione e Tradimento”, il disco di inediti in uscita venerdì 11 ottobre. “Io sono l’altro” è una canzone molto bella ed estremamente attuale se riferita al particolare momento storico-culturale che stiamo vivendo. E’ un invito a ricordarci che “l’altro è imprescindibile nella nostra vita e che siamo solo particelle di un tutto insondabile”, ha spiegato lo stesso cantautore. E l’empatia diventa non solo un “dovere etico ma l’unica modalità per sopravvivere, l’unica materia che non dovremmo mai dimenticarci di insegnare nelle scuole” . Niccolò Fabi, da dicembre sarà in tour nei principali teatri italiani con inevitabile tappa a Roma, la sua città, il 19 e 20 gennaio. L’album, composto da 9 canzoni, sarà disponibile in versione CD, Vinile e digitale a partire dal prossimo 11 ottobre. “Tradizione e Tradimento”, in uscita per Polydor/Universal Music, è il 9 disco in studio da solista del cantautore di cui si rende nota la tracklist: “Scotta”, “A prescindere da me”, “Amori con le ali”, “Io sono l’altro”, “I giorni dello smarrimento”, “Nel blu”, “Prima della tempesta”, “Migrazioni” e “Tradizione e tradimento”.I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita e prevendita abituali. Più di 80 canzoni, 8 dischi di inediti, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album) e dopo 20 anni di musica, Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d’oltreoceano. È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne è dimostrazione il più recente “Una somma di piccole cose”. Un paio di anni di riflessione dopo un concerto di chiusura a Roma in cui Fabi annunciò una pausa, ed ecco ora il prodotto di questi mesi assenza che sarà possibile ascoltare anche dal vivo.