Mister Italia, il “reginetto” laureato che lavora in banca: «La tv mi ha già cercato»

Ha appena vinto la fascia di “Mr Italia” ma è un cittadino del mondo. Rudy El Kholti, fisico da body builder e sguardo magnetico, supera decisamente gli stereotipi del reginetto di bellezza: 29 anni, laureato in Lingue, ha vissuto gli ultimi 7 anni della sua vita a Sidney dove lavora in banca (ma ora è in aspettativa). Mamma italiana e padre marocchino, suo padre fu il primo cittadino marocchino a ricevere la cittadinanza italiana a Verona negli anni ‘70, Rudy è cresciuto a Costermano sul Garda, in provincia di Verona, ma metà del suo cuore è in Australia dove da poco ha ottenuto la cittadinanza

IlMessaggero