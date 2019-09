Meghan e Harry a Roma per le nozze dellʼamica

Un viaggio lampo a Roma per partecipare alle nozze dell’amica stilista Misha Nonoo. Harry e Meghan, prima di partire per il primo viaggio ufficiale di famiglia, insieme al piccolo Archie, in Africa, sono arrivati in Italia su un volo commerciale (pare). L’arrivo della coppia è stato avvolto nel più stretto riserbo, ma nella lista degli invitati ci sono anche le principesse Beatrice ed Eugenie, Orlando Bloom e Katy Perry.