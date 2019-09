Céline Dion: “Non sono pronta per un altro uomo… ma mi manca essere toccata”

Esce il 15 novembre il nuovo attesissimo album dellʼartista canadese che a Today si confessa, a tre anni dalla morte del marito

Si intitola “Courage” il nuovo attesissimo album di Céline Dion, in uscita il 15 novembre e del quale sono stati già rilasciati i tre primi brani. E “coraggio” è sicuramente una parola chiave per l’artista canadese, che in un’intervista a Today racconta di come la morte del marito René Angélil pesi ancora molto sulla sua vita privata: “Non sono pronta per un altro uomo, ma mi manca essere toccata…”.

L’album, come confessa la stessa Dion a Today, affronta proprio la devastante e tragica perdita del marito, morto di cancro alla gola a 74 anni, nel 2016, dopo una lunghissima battaglia combattuta accanto alla moglie, e racconta di come lei abbia trovato la forza per andare avanti, con coraggio: “Courage, è un inno a trovare la forza e la fierezza quando ci si trova all’inizio di una nuova sfida. Courage rappresenta la perdita di mio marito, del mio manager, del padre dei miei figli ma rappresenta anche la forza che ho trovato per andare avanti, perché lo volevo”.

Una forza che ha riportato Céline Dion sul palco, oltre che in studio. Il 18 settembre è partito infatti il “Courage World Tour”, con il primo dei tre concerti a Quebec City, prima di proseguire con i sei spettacoli di Montreal, per un totale di oltre 50 città tra Stati Uniti e Canada.

Più difficile “ricominciare” sul piano sentimentale. La cantante, 51 anni, ha rivelato di essere ancora single, ma di desiderare ardentemente tutto ciò che deriva da una relazione: “Mi manca essere abbracciata. Mi manca qualcuno che mi dica che sono bella. Mi mancano tutte quelle cose che farebbe e direbbe un fidanzato o un marito”.

Dion e Angélil erano sposati da 22 anni, dal 1994, quando a gennaio 2016 René ha perso la sua battaglia contro il cancro, ma i due si si conoscevano da molto più tempo e Angélil gestiva la sua carriera dal 1980, quando lei aveva solo 12 anni. Insieme hanno avuto tre figli René-Charles, 18 anni, e i gemelli Eddy e Nelson, 8.

Céline ammette di pensare ancora al marito ogni giorno: “Prima di parlare, penso sempre: Lo farebbe lui? Lo approverebbe? Ho tanto creduto in lui e lo faccio ancora oggi”. Tuttavia l’artista sa che deve andare avanti: “Arriva un momento in cui devi accettare che non è più qui e che devi prendere in carico la tua vita”. Con coraggio.

TgCom24