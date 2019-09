Prossimamente, sulle reti Mediaset, andrà in onda la festa per i cinquant’anni di carriera di Katia Ricciarelli

Saranno numerosi e importanti gli ospiti che si esibiranno al Teatro G. Verdi martedì 1 ottobre a Trieste, per festeggiare i 50 anni di carriera del soprano Katia Ricciarelli. Da Mario Biondi a Morgan, Ron, Vittorio Sgarbi, l’attore Piermaria Cecchini con l’Orchestra della Fondazione diretta dal Maestro Fabrizio Maria Carminati. L’evento “Vivere una Fiaba” è stato illustrato stamane al Municipio di Trieste alla presenza della soprano, degli assessori comunali alla Cultura Giorgio Rossi e ai Grandi Eventi e Giovani Francesca De Santis con il Soprintendente del Teatro G.Verdi Stefano Pace e il direttore generale Antonio Tasca. “Sono legata a Trieste perché qui ho realizzato bellissime cose e mi sento molto più a mio agio – ha detto Katia Ricciarelli – e perché qui vivo un clima culturale tale non paragonabile con altre città o Paesi. Il mio sogno, fin da piccola, era di diventare cantante e quando si ha un sogno bisogna andare fino in fondo. Non smettete di sognare”.“Oggi Katia Ricciarelli rappresenta il massimo a livello internazionale per il nostro Paese e in un momento così straordinario che sta vivendo Trieste. Sono onorato ed emozionato per avere l’opportunità di ospitare una splendida donna e artista, capace di trasmettere e infondere valori ai nostri giovani – ha affermato l’assessore Rossi porgendo il benvenuto alla soprano. L’evento sarà ripreso e mandato in onda in differita sulle reti Mediaset.