“Oppenheimer”, viaggio nei segreti del nuovo capolavoro di Christopher Nolan

Il 23 agosto arriva al cinema “Oppenheimer”, il nuovo thriller storico con cui il regista Christopher Nolan catapulta il pubblico nell’adrenalinico paradosso dell’enigmatico uomo che per salvare il mondo è costretto a metterlo a rischio. La pellicola vede Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e la vincitrice del Golden Globe Emily Blunt nei panni di sua moglie, la biologa e botanica Kitty Oppenheimer. Ma lo straordinario cast annovera anche tra le sue fila Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett e Casey Affleck. Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva una featurette che porta dietro le quinte e nei segreti del film.

Con “Oppenheimer” l’autore e regista nominato per il premio Oscar porta sul grande schermo il suo film più ambizioso e necessario, un thriller epico e avvincente che scava in profondità nella psiche di una mente americana pressoché unica; il brillante scienziato dietro all’invenzione che ha sconvolto il mondo, la bomba atomica, che ha rappresentato il culmine dell’ingenuità umana, un’invenzione che avrebbe potuto rimodellare il concetto di civiltà come minacciare definitivamente il futuro dell’umanità.

Il film è ispirato al libro vincitore del Premio Pulitzer “Robert Oppenheimer Il Padre della Bomba Atomica – Il trionfo e la tragedia di uno scienziato” di Kai Bird e Martin J. Sherwin. “Oppenheimer” racconta la vita e l’eredità di J. Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. “Il mio obiettivo è stato di condurre il pubblico nella mente e nelle vicende della persona che ha assistito con i propri occhi a uno dei più grandi stravolgimenti della storia – spiega Nolan -. Che vi piaccia o meno, J. Robert Oppenheimer è la persona più importante che sia mai vissuta. Ha modellato il mondo in cui viviamo, nel bene o nel male. E la sua storia deve essere vista per essere compresa”.

Nel cast figurano anche Rami Malek, Kennet Branagh, Gustaf Skarsgard, Matthew Modine e Tom Conti. “Oppenheimer” è stato girato in una combinazione di IMAX 65mm e un grande formato 65mm di pellicola, incluse, per la prima volta nella storia, sezioni in IMAX realizzate in bianco e nero.