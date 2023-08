Morto Ron Cephas Jones, star della serie tv “This Is Us”

E’ morto a 66 anni Ron Cephas Jones, star dell’acclamata serie tv “This Is Us”, vincitore di due Emmy Awards. Come ha spiegato il suo manager Dan Spilo, l’amato e pluripremiato attore è deceduto a causa di un problema polmonare di vecchia data.

“La bellezza interiore e l’anima di Ron erano evidenti al vasto pubblico dalla sua performance vincitrice di più Emmy in This is Us. Lascia sua figlia Jasmine Cephas Jones”, ha concluso l’agente.

La malattia di Jones Jones ha subìto un doppio trapianto di polmone nel 2020 a causa di una malattia polmonare ostruttiva cronica e ha trascorso quasi due mesi in un ospedale di Los Angeles. “Non voglio dire che è un miracolo, ma sono stato molto fortunato. Ho avuto ottimi dottori. E’ stata comunque una ripresa molto difficile e faticosa. Mi sto riprendendo per il resto della mia vita”, ha raccontato Jones in un’intervista al magazine Today nel giugno 2022.

Il ruolo in This is Us In “This Is Us” Jones interpretava William ‘Shakespeare’ Hill, il padre biologico di Randall Pearson, interpretato da Sterling K. Brown. L’attore ha lavorato sia in ambito teatrale che in ambito televisivo e cinematografico. Nel 1999 ha recitato nel film di Woody Allen “Accordi e Disaccordi”. Dal 2015 al 2016 ha interpretato il ruolo dell’hacker Leslie Romero nella serie Usa “Network Mr. Robot”. Ha avuto una nomination per un Tony Award e ha vinto un Drama Desk Award nel 2022 per il ruolo a Broadway in “Clydés” di Lynn Nottage.