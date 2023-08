Gianni Morandi improvvisa un concerto in aereo: il video diventa virale

Gianni Morandi ha improvvisato un concerto in aereo su un volo di linea e i video sono diventati subito virali. Il cantante 78enne ha fatto decollare le emozioni in alta quota cantando i suoi più grandi successi servendosi dell’interfono dell’aereo, quello usato da hostess e steward per gli annunci.

Partito dall’isola di Malta in direzione Calabria, il cantante ha dato vita a uno show dal vivo: “Devo fare una cosa che non si fa mai”, ha esordito prima di iniziare a cantare attraverso l’altoparlante alcune delle sue canzoni più celebri, da “C’era un ragazzo” a “In ginocchio da te”. Subito si è alzato una coro di voci dei passeggeri che si sono sollevati dai sedili e hanno documentato tutto con il cellulare. “Le sapete tutte”, ha concluso con un grande sorriso Morandi.

Il precedente Non è la prima volta che Gianni Morandi improvvisa un “concerto” mentre è in viaggio. Era già successo infatti nel 2019. Allora era in volo da Bologna verso Cefalonia e Gianni, con tanto di chitarra, ha cantato “Se perdo anche te”. Anche allora i passeggeri lo hanno seguito cantando con lui.