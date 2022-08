L’attore Gary Busey accusato di molestie sessuali

Il protagonista di “Un mercoledì da leoni” sotto indagine per alcuni reati durante la convention “Monster Mania” in New Jersey

L’attore Gary Busey è stato accusato di molestie sessuali che sarebbero avvenute nell’annuale convention “Monster Mania” tenutasi lo scorso weekend al Doubletree Hotel a Cherry Hill, New Jersey. Lo riportano i media Usa. Busey è conosciuto in particolare per aver interpretato l’iconico “Un mercoledì da leoni”, “Point Break” e “The Buddy Holly Story”, per il quale fu nominato all’Oscar come miglior attore.

Il 78enne Gary Busey, che vive a Malibu, doveva essere un ospite importante dell’evento, che si è svolto dal 12 al 14 agosto vicino a Philadelphia. Mentre le indagini sono in corso, sulla testa dell’attore pendono tre capi d’imputazione per reati sessuali di quarto grado dopo le accuse di almeno due vittime. La polizia di Cherry Hill ha detto alla stampa di aver ricevuto diverse denunce sulla condotta di Gary Busey durante la convention.

Durante la sua carriera, l’attore si è fatto conoscere per aver interpretato diversi ruoli secondari in film d’azione come “Arma Letale”, “Predator 2”, “Trappola in alto mare”, “Il socio”. In passato ha ammesso di aver fatto uso di cocaina in gioventù e di essere stato ricoverato in una clinica psichiatrica. Nel 1988 è stato gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua moto vicino a Los Angeles mentre guidava senza indossare il casco. Ha riportato gravi ferite alla testa ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico intensivo.