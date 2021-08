Uomini e Donne, Alessio si rifiuta di parlare di Samantha e poi sul trono…

A Ceniccola non spaventa il mondo del piccolo schermo, anzi, e con tutta sincerità lo sottolinea, ma gli utenti sui social lo trovano arrogante quando si tratta della Curcio

Non è andata come in molti avrebbero sperato tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola dopo Uomini e Donne. Tutto sembrava procedere a gonfie vele dopo la scelta in studio, eppure qualcosa ha causato una rottura definitiva nel loro rapporto. L’ex tronista ha tentato di spiegare, ma non è mai entrata nel dettaglio. Pertanto, è atteso il loro confronto all’interno dello studio di Canale 5.

E mentre i telespettatori attendono, cercano risposte. Utilizzando le domande sulle Stories di Instagram, il pubblico continua a fare domande ad Alessio su Samantha. Oggi, l’ex corteggiatore decide di mettere un punto a questa situazione. A chi gli chiede se sente la mancanza della Curcio, Ceniccola fa sapere che non risponderà “a nessuna domanda di questo genere“.

Detto ciò, spiega i motivi: “Primo non è la sede opportuna per rispondere, secondo perché non parlo di persone che non c’è bisogno di parlare”. Questo ciò che dichiara Alessio, il quale sembra non portare un bel ricordo di Samantha. Pare che l’ex tronista, durante uno degli ultimi litigi, abbia rivolto delle parole poco carine al Ceniccola, presa dalla rabbia.

A questo punto, l’ex corteggiatore ammette di non trovare l’utilità di parlare “di questa cosa”. Consiglia, così, ai suoi followers di porgli domande riguardanti la sua vita. A chi gli chiede se è innamorato, risponde di no. Dunque, non ha voltato pagina in queste settimane, dopo la fine della sua storia con Samantha. Ma Alessio tornerebbe a Uomini e Donne?

Sembra proprio che il piccolo schermo non spaventi per nulla l’ex corteggiatore, come già aveva dimostrato. Lui stesso confessa che, se avesse l’opportunità, riprenderebbe parte al programma di Maria De Filippi. Quindi, se la redazione dovesse chiamarlo, lui un pensierino lo farebbe. Non rinnega niente della sua passata esperienza e di quello che ha fatto.

C’è chi, invece, gli chiede direttamente il motivo per cui non salirà sul trono a settembre. Alessio spiega che, ovviamente, dovrebbe innanzitutto ricevere la proposta da parte della redazione (che non è arrivata). Nel caso in cui arrivasse, ci penserebbe. Ma Ceniccola tornerebbe come corteggiatore o nel ruolo di tronista?

“Partendo dal presupposto, non so se ci tornerò mai, dipende dalle situazioni, dipende da chi ci sta sul trono. L’esperienza da tronista anche sarebbe figa”

Con tutta sincerità, Alessio confessa di non disdegnare affatto un’eventuale esperienza sul trono. E non rifiuterebbe neanche di prendere parte a un reality come il Grande Fratello. Anzi, chiede ai suoi fan, con ironia, di proporlo.

In molti, però, nelle sue mancate risposte su Samantha Curcio ci trova arroganza. Ribadisce che, alle domande legate alla sua persone, risponde a tutti senza problemi.

Ma non darà risposte a chi gli chiede qualcosa su “persone che sono capitoli chiusi“. Per Ceniccola “è inutile” rispondere a queste curiosità. Non ha intenzione di alimentare nulla sui social e sottolinea: “Non li uso per screditare gli altri”. Sarà una frecciata?

Bisognerà attendere le prime registrazioni della nuova edizione del programma per scoprire se Samantha e Alessio faranno ritorno in studio per spiegare com’è avvenuta la rottura.

