Morto di Covid l’attore Sonny Chiba, fu l’Hattori Hanzo di Kill Bill

Grave lutto per il mondo del cinema internazionale. Si è spento oggi all’età di 82 anni l’attore giapponese Sonny Chiba. L’interprete, che era anche un apprezzatissimo artista di arti marziali, ci ha lasciati dopo aver lottato contro il Covid-19, malattia che aveva contratto qualche giorno fa.

Nato a Fukoka, il 23 gennaio del 1939, diede il via alla sua carriera nel 1961, all’interno del cast della pellicola L’astronave fantasma. Inizialmente Sonny (il cui vero nome era Sadaho Maeda) si faceva chiamare con lo pseudonimo di Shinichi Chiba ma il soprannome Sonny Chiba iniziò ad utilizzarlo a partire dagli anni ’70, interpretando per lo più ruoli in thriller e noir.

Ad oggi, l’attore giapponese vantava nel suo curriculum un totale di 24 pellicole di cui l’ultima, Take a chance per la regia di Shihan Oyama, uscita nel 2015. Sonny Chiba, che nelle arti marziali come il Ninjutsu e il Judo aveva ottenuto ben 7 cinture nere, era conosciuto in particolare modo a livello mondiale per un ruolo iconico.

Fu infatti di Chiba la responsabilità di interpretare il glaciale Hattori Hanzo nel film Kill Bill 1 di Quentin Tarantino. Il regista statunitense, suo grandissimo appassionato, definì l’interprete come “il più grande attore che abbia mai lavorato nei film di arti marziali”. Persino più di grande dell’immortale Bruce Lee.

Hattori Hanzo: la storia del personaggio di Sonny Chiba in Kill Bill

Sonny Chiba diede così il volto ad un personaggio nato originariamente dalla vicenda di un celebre samurai. Nel film Kill bill 1, primo capitolo di uno dei film più celebri della filmografia tarantiniana, la protagonista Beatrix (intepretato da Uma Thurman) si reca ad Okinawa per “incontrare un uomo”.

La persona in questione è proprio Hattori Hanzo, che da diverso tempo finge di lavorare sotto mentite spoglie in un piccolo ristorante di sushi. Inizialmente, Beatrix chiacchiera con il proprietario del locale fingendo di non conoscere la sua vera identità. Ma il suo personaggio cerca disperata vendetta, dopo essere stata quasi uccisa dagli uomini del suo ex compagno Bill. La sua capatina ad Okinawa servirà proprio alla sposa per conoscere Hattori Hanzo, che è in realtà il produttore di micidiali spade dalla lama affilatissima e mortale.

