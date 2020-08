Kayla Itsines annuncia la separazione dal marito via Instagram

Dopo 8 anni insieme, la personal trainer australiana si lascia con Tobi Pearce, padre della piccola Arna. Ma l’intenzione è quella di restare «buoni amici e genitori devoti»

La personal trainer più famosa e fisicata di Instragram, Kayla Itsines, ha annunciato via Instagram di essersi separata da Tobi Pearce, suo fidanzato storico, sposato nel 2013 e padre della loro unica figlia, la piccola Arna, nata un anno fa (a settembre).

La 29enne, australiana, ma di origini greche, divenuta famosa (e ricchissima) per le sue app di allenamento “Sweat with Kayla“, ha dedicato un lungo post a questa scelta, presa di comune accordo con Tobi, che – tra le altre cose – era e resterà il suo business partner.

Ai suoi 12.6 milioni di followers, Kayla Itsines ha fatto sapere che «dopo otto anni insieme, Tobi e io siamo giunti alla difficile decisione di separarci. Saremo sempre una famiglia e rimarremo buoni amici e genitori devoti ad Arna. Siamo cresciuti insieme ad Adelaide, condividendo insieme esperienze e ricordi speciali, dal traslocare nel nostro primo appartamento al lanciare SWEAT dal nostro salotto, sino a diventare genitori della nostra meravigliosa Arna. La nostra amicizia resterà salda perché siamo in primis i genitori di Arna, oltre a gestire SWEAT come partner commerciali. Grazie per il vostro sostegno e gentilezza durante questo periodo».

Sembra che la lezione del “conscious uncoupling” di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, i quali si sono separati sei anni fa dichiarando al mondo di voler continuare a essere ottimi amici, valga anche per Kayla e Tobi.

VanityFair