Anna Tatangelo, incidente per la madre Palmira: “Estate di alti e bassi”

La cantante ha dovuto affrontare anche l’addio con il cantante Gigi D’Alessio

Periodo abbastanza difficile per la cantante Anna Tatangelo: la signora Palmira, madre della vincitrice tra i Giovani a Sanremo 2002 con Doppiamente fragili ha avuto un incidente domestico che l’ha portata ad avere un trauma facciale, ma dopo la caduta pare che non ci siano state grosse conseguenze, quindi solo tanta paura per lei e il fratello Giuseppe, con lei in piscina nella foto.

L’interprete di Ragazza di periferia, pezzo cult portato sempre al Festival di Sanremo ma nel 2005, ha dichiarato al Corriere della Sera che è una estate fatta di alti e bassi, visto che nello stesso periodo si è separata dal cantante Gigi D’Alessio, con il quale era nato un amore nato parecchi anni fa quando lei era minorenne ai tempi di un tour in Australia e lei dovette memorizzarlo sul telefono con il nome “Grazia“.

La cantante ha tuttavia dichiarato che il suo ex compagno, dal quale ha avuto il figlio Andrea, rimarrà un pilastro della sua vita. Nelle scorse settimane Anna Tatangelo ha pubblicato in singolo Guapo.

