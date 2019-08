Paola Caruso e Moreno Merlo. Foto e dedica d’amore ma il web allarma: “Stai attenta!”

Sono lontani i momenti difficili, quelli di lacrime e dolore per la bella Paola Caruso che ha finalmente ritrovato l’amore. Il gossip degli ultimi giorni trova conferma in uno scatto pubblicato proprio dall’ex Bonas di Avanti un altro! su Instagram. In questo, Paola è assieme al suo nuovo fidanzato, Moreno Merlo. È il dj, ed ex tentatore di Temptation Island, ad farle battere il cuore e lo conferma appunto postando la foto in cui lo tiene tra le braccia e scrive “Solo cose belle”. Lui le tiene una mano sulla gamba, poi commenta la stessa foto, rispondendole “Sempre e solo cose belle”. Insieme sono una bellissima coppia e parte dei follower della Caruso gioisce per questa bella novità, finalmente confermata. Tuttavia c’è chi ritiene di doverla mettere in guardia, facendole notare che “potrebbe essere interessato solo alla notorietà!”

