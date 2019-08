Gemma Galgani e Barbara: il vero motivo delle loro liti

Ida Platano si prepara ad una nuova edizione di Uomini e Donne. Troverà l’amore? Intanto Barbara De Santi torna a parlare di Gemma

Chi segue il trono Over di Uomini e Donne sa che tra Gemma Galgani e Barbara De Santi c’è da anni un forte astio. Non tutti ricordano però a quando risalgono le prime liti. A ricordarlo in un’intervista rilasciata a DiPiù Tv è Barbara De Santi. La dama infatti racconta che: “Gemma era una donna che stimavo molto. Era il mio riferimento. Era la persona con cui mi consigliavo quando c’era da capire se un uomo poteva o meno fare al caso mio. Poi, però, i nostri rapporti si sono rovinati. Ma non certo per colpa mia”. Tutto è cambiato tra loro con l’arrivo in studio di Giorgio Manetti: “L’uomo che con lei ha scritto le pagine più romantiche di Uomini e Donne, all’inizio desiderava me. Ero io la donna che gli piaceva. A Gemma questa cosa non è mai andata a genio, non voleva entrare in competizione, così ha iniziato ad attaccarmi in ogni modo. Anche fisicamente. Siamo andate avanti per anni a non sopportarci”.

Il Sussidiario