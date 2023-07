La vita di Louis Wolfson, scrittore nato nel Bronx da genitori lituani, che ha ripudiato la lingua madre per sfidare le nozioni di lingua, fortuna e malattia mentale, tra gioco d’azzardo e ricoveri in ospedali psichiatrici.

Autore cult dell’editore Gallimard nella Parigi degli anni ’70 e perfetto sconosciuto negli Stati Uniti, giocatore d’azzardo, homeless, outsider assoluto, in età matura si è trasferito a Porto Rico. Un personaggio che interpreta sé stesso nel docufilm di Duccio Fabbri “Sqizo”, in onda lunedì 24 luglio alle 21.15 in prima visione su Rai 5. Nel cast anche Paul Auster, Sylvere Lotringer, Richard Sieburth, Emily Fleischer, Marcia Haufrecht, Joshua Wills, Tara Clark, Dario Cipani.